Indonesia, Malaysia dan Singapura menegaskan komitmen menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional yang bebas, terbuka dan aman

Indonesia, Malaysia dan Singapura tegaskan komitmen jaga Selat Malaka tetap bebas dan terbuka Indonesia, Malaysia dan Singapura menegaskan komitmen menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional yang bebas, terbuka dan aman

Indonesia, Malaysia dan Singapura kembali menegaskan komitmen untuk menjaga Selat Malaka dan Selat Singapura tetap bebas, terbuka dan aman sebagai jalur pelayaran internasional, menurut pernyataan resmi.

Dalam Forum Kerja Sama (Co-operation Forum) ke-17 yang digelar di Singapura pada Selasa, ketiga negara menegaskan status Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, di mana hak lintas transit berlaku sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan tercermin dalam hukum internasional kebiasaan.

Ketiga negara pantai tersebut juga kembali menegaskan peran penting negara-negara pengguna, organisasi internasional, industri maritim dan pemangku kepentingan lainnya dalam berbagi tanggung jawab serta berkontribusi terhadap keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Ketiga negara pantai telah kembali menegaskan pengakuan bahwa menjaga jalur perairan tetap aman, terlindungi dan terbuka merupakan kepentingan terbaik bagi semua pihak,” kata Menteri Transportasi Singapura Jeffrey Siow.

Dalam sambutan pembukaan forum, Siow mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan contoh “cemerlang” mengenai apa yang dapat dicapai negara-negara melalui kerja sama erat, menurut pernyataan Kementerian Transportasi Singapura.

“Selama lebih dari setengah abad, Indonesia, Malaysia dan Singapura telah bekerja sama secara erat untuk meningkatkan keselamatan navigasi di perairan kami, termasuk di wilayah yang batas maritimnya belum terselesaikan,” katanya.

“Bahkan ketika terdapat perbedaan pandangan, kami tidak membiarkan hal tersebut melumpuhkan kerja sama,” tambahnya.

Siow mengatakan manfaat kerja sama tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pantai.

“Bukan hanya negara-negara pantai yang memperoleh manfaat. Hampir seperempat perdagangan dunia melalui jalur laut yang melewati Selat Malaka dan Selat Singapura melintas di sini,” katanya.