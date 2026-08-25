Inggris, Kanada, Australia dan UE dukung hak Rohingya kembali ke Myanmar

Sebanyak 16 misi diplomatik di Dhaka menegaskan kembali hak warga Rohingya untuk kembali ke Myanmar pada peringatan sembilan tahun eksodus massal mereka ke Bangladesh

16 misi diplomatik di Bangladesh tegaskan hak kepulangan Rohingya ke Myanmar Sebanyak 16 misi diplomatik di Dhaka menegaskan kembali hak warga Rohingya untuk kembali ke Myanmar pada peringatan sembilan tahun eksodus massal mereka ke Bangladesh

Sebanyak 16 misi diplomatik di Dhaka, termasuk Inggris, Australia, Kanada dan Uni Eropa (UE), pada Selasa menegaskan kembali hak pengungsi Rohingya untuk kembali ke negara asal mereka, Myanmar, bertepatan dengan sembilan tahun eksodus massal Rohingya ke Bangladesh.

Bangladesh saat ini menampung sekitar 1,2 juta warga Rohingya yang mengalami persekusi di kawasan pesisir Cox’s Bazar, wilayah tenggara negara itu. Mereka mengungsi setelah melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar dan mulai menyeberangi perbatasan pada 25 Agustus 2017.

Namun, sembilan tahun setelah eksodus massal tersebut, konflik di Negara Bagian Rakhine terus meningkat dan kebutuhan kemanusiaan semakin besar, menurut pernyataan bersama misi-misi diplomatik tersebut.

“Meningkatnya ketidakamanan, serangan udara terhadap infrastruktur sipil serta blokade bantuan dan perdagangan oleh otoritas Myanmar semakin memperburuk krisis kemanusiaan,” kata pernyataan itu dalam rangka Hari Peringatan Genosida Rohingya yang diperingati setiap 25 Agustus.

Ketidakstabilan tersebut mendorong terjadinya pengungsian lebih lanjut ke Bangladesh dan negara-negara lain di kawasan, serta menyebabkan hilangnya nyawa akibat perjalanan laut yang berbahaya.

Misi-misi diplomatik tersebut menilai kondisi saat ini belum memungkinkan pemulangan Rohingya secara sukarela, aman, bermartabat dan berkelanjutan.

Menurut mereka, penciptaan kondisi yang memungkinkan kepulangan Rohingya membutuhkan pendekatan strategis, terkoordinasi dan jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab pengungsian, membangun kepercayaan antarkomunitas serta mendukung perdamaian dan stabilitas yang lebih besar di Myanmar.

Mereka juga menyatakan akan terus bekerja sama dengan Bangladesh untuk mencari jalan guna menciptakan kondisi yang memungkinkan repatriasi Rohingya.

“Ketika krisis ini memasuki tahun ke-10, kita harus memastikan bahwa masyarakat Rohingya tidak dilupakan. Kami akan terus memperkuat suara komunitas Rohingya, mengupayakan keadilan dan akuntabilitas, serta bekerja sama dengan Bangladesh dan mitra internasional untuk mempertahankan dukungan global,” kata pernyataan tersebut.