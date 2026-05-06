Kerja sama pertahanan Indonesia dan Turkiye diperkuat lewat kontrak ASELSAN

ASELSAN menandatangani dua kontrak teknologi pertahanan dengan Indonesia di SAHA 2026

Perusahaan pertahanan Turkiye, ASELSAN, menandatangani dua kontrak dengan otoritas Indonesia untuk ekspor teknologi pertahanan yang akan digunakan oleh militer Indonesia dalam ajang SAHA 2026 di Istanbul.

Penandatanganan dilakukan dalam pameran internasional pertahanan, penerbangan, dan antariksa SAHA 2026 yang digelar di Istanbul Expo Center.

Dalam pameran yang menggandeng Anadolu sebagai mitra komunikasi global itu, ASELSAN dan pihak Indonesia menyepakati Kontrak Muatan Sistem Kendaraan Laut Nirawak serta Kontrak Sistem Komunikasi Misi Kritis.

Teknologi dalam kontrak pertama akan digunakan oleh Komando Angkatan Laut Indonesia, sementara sistem komunikasi yang dikembangkan dalam kontrak kedua diperuntukkan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Direktur Utama ASELSAN Ozgur Taylan Sarı dan Direktur PT Republic Ivandry Febriando Sitepo, disaksikan CEO ASELSAN Ahmet Akyol.

Melalui kontrak tersebut, ASELSAN akan menyediakan sistem pertahanan buatannya untuk Indonesia.