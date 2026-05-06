SAHA 2026 tampilkan teknologi pertahanan baru buatan Turkiye

Ketua Dewan SAHA Istanbul Haluk Bayraktar mengatakan perusahaan pertahanan terkemuka Turkiye, Baykar, tahun ini memilih menampilkan lebih banyak amunisi berkeliaran (loitering munition) atau drone kamikaze dalam pameran SAHA 2026, seiring meningkatnya peran teknologi berbiaya rendah dan berjumlah besar dalam medan perang modern.

“Dalam perkembangan terakhir, teknologi seperti ini, yakni sistem berbiaya rendah, diproduksi massal, mobile, dan berukuran kecil, semakin banyak digunakan di arena peperangan,” kata Bayraktar kepada wartawan di Istanbul Expo Center, lokasi penyelenggaraan Pameran Industri Pertahanan, Kedirgantaraan, dan Luar Angkasa Internasional, SAHA 2026.

Pameran itu merupakan ajang industri pertahanan, penerbangan, dan antariksa terbesar di Turkiye dan Eropa. Anadolu menjadi mitra komunikasi global dalam acara tersebut.

Bayraktar mengatakan SAHA didirikan pada 2015 dengan 27 anggota dan kini berkembang menjadi klaster industri terbesar di Eropa dengan lebih dari 1.300 anggota.

Ia juga menyebut jumlah peserta pameran meningkat dari 170 perusahaan pada penyelenggaraan pertama tahun 2018 menjadi 1.700 perusahaan tahun ini, termasuk sekitar 260 perusahaan asing.

Menurut dia, jumlah pengunjung juga diperkirakan melonjak dari sekitar 10 ribu orang pada 2018 menjadi lebih dari 150 ribu pengunjung pada SAHA 2026.

Bayraktar menambahkan SAHA 2026 menargetkan penandatanganan kontrak ekspor minimal senilai USD6 miliar. Ia menyebut ekspor industri pertahanan Turkiye yang pada awal 2000-an berada di kisaran USD250 juta kini telah melampaui USD10 miliar, dengan target mencapai USD13 miliar tahun ini.

Ia mengatakan perubahan besar dalam industri pertahanan mendorong Turkiye memperkuat produksi teknologi strategis secara mandiri, termasuk drone FPV yang menurutnya kini digunakan dalam jumlah besar di medan perang Ukraina.

“Di Ukraina, sekitar 100 ribu unit digunakan setiap bulan dan produksinya kini seperti produksi peluru. Teknologi seperti ini harus diproduksi sendiri karena tidak mungkin dipenuhi dari luar dalam jumlah besar,” ujarnya.

Bayraktar juga menyoroti sejumlah produk nasional yang dipamerkan, termasuk sistem “Avci” yang dirancang untuk mencegat amunisi berkeliaran di udara serta produk “Toyca” dengan jangkauan 70 kilometer.

Menurut dia, SAHA 2026 menunjukkan kemampuan industri pertahanan Turkiye beradaptasi cepat terhadap perubahan konsep peperangan modern, termasuk melalui pengembangan seluruh rantai pasok teknologi pertahanan secara nasional, mulai dari mesin, elektronik, sistem komunikasi, hingga perangkat lunak.

Sebanyak 203 produk baru diluncurkan dalam SAHA 2026, yang juga menghadirkan 18 panel mengenai konsep peperangan baru, kekuatan industri pertahanan Turkiye, dan kerja sama internasional.