Kebakaran terjadi setelah ledakan di fasilitas pertahanan Korea Selatan

Otoritas belum memastikan ada atau tidaknya korban dalam insiden tersebut

Kebakaran terjadi setelah ledakan di pabrik Hanwha Aerospace Otoritas belum memastikan ada atau tidaknya korban dalam insiden tersebut

Sebuah ledakan terjadi di fasilitas milik Hanwha Aerospace di Korea Selatan bagian tengah pada Senin, memicu respons darurat saat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang muncul setelah insiden tersebut.

Menurut otoritas setempat, laporan mengenai ledakan diterima pada pukul 10.59 waktu setempat di Daejeon, sekitar 140 kilometer di selatan Seoul, lapor kantor berita Yonhap.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah insiden tersebut menimbulkan korban jiwa maupun korban luka.

Polisi dan petugas pemadam kebakaran menduga ledakan kemungkinan melibatkan propelan yang digunakan dalam sistem pendorong, meski penyebab pasti kejadian masih belum dapat dipastikan.

Pihak berwenang mengatakan penyelidikan akan dilakukan untuk mengungkap kronologi dan penyebab insiden tersebut.