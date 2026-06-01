Israel akan bangun 2.721 unit permukiman baru di Tepi Barat

Israel melanjutkan rencana pembangunan lebih dari 2.700 unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki, menurut Komisi Palestina untuk Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman pada Minggu.

Dalam pernyataannya, komisi tersebut mengatakan Dewan Perencanaan Tinggi Israel yang berada di bawah Administrasi Sipil militer Israel dijadwalkan menggelar pertemuan pada Rabu untuk membahas paket baru proyek permukiman.

Komisi menyebut rencana tersebut mencakup sedikitnya 2.721 unit permukiman baru di sejumlah kawasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Selain pembangunan unit baru, agenda itu juga mencakup proyek tata ruang dan pembangunan struktural yang bertujuan memperluas batas permukiman serta memperkuat kerangka hukum dan perencanaannya.

Menurut komisi tersebut, proyek yang diusulkan meliputi 1.006 unit di permukiman Givat dekat Bethlehem, 922 unit di permukiman Har Bracha di selatan Nablus, 455 unit di permukiman Mevo Dotan di barat Jenin, dan 234 unit di permukiman Kiryat Arba di timur Hebron.

Pertemuan itu juga akan membahas rencana terkait batas pembangunan, perubahan penggunaan lahan, dan regulasi konstruksi di sejumlah permukiman lainnya.

Komisi Palestina menilai proyek tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan Israel untuk memperluas permukiman yang sudah ada dan menciptakan fakta baru di lapangan di wilayah Palestina yang diduduki.

Komisi memperingatkan bahwa rencana tersebut akan menyebabkan penyitaan lebih banyak tanah milik warga Palestina, memperdalam fragmentasi geografis antarkomunitas Palestina, serta memperkuat apa yang disebutnya sebagai kebijakan aneksasi bertahap Israel di Tepi Barat.

Berdasarkan data komisi hingga 30 Maret, terdapat lebih dari 542 permukiman dan pos permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki dengan lebih dari 780.000 pemukim Israel tinggal di kawasan tersebut.

Jumlah itu terdiri atas 192 permukiman ilegal dan 350 pos permukiman, termasuk lebih dari 165 yang didirikan sejak Oktober 2023 dan 59 lainnya sepanjang 2025.