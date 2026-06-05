Netanyahu sebut Israel berencana kuasai 70 persen wilayah Gaza

Warga Palestina menilai rencana Israel memperluas wilayah yang dikuasainya hingga 70 persen Gaza akan semakin mempersempit ruang hidup bagi warga sipil

Israel targetkan kuasai 70 persen Gaza, warga sipil hadapi ruang hidup yang menyempit Warga Palestina menilai rencana Israel memperluas wilayah yang dikuasainya hingga 70 persen Gaza akan semakin mempersempit ruang hidup bagi warga sipil

Warga Palestina yang tinggal di dekat wilayah yang dikenal sebagai "garis kuning" di Jalur Gaza mengkhawatirkan rencana Israel memperluas area yang dikuasainya hingga mencakup 70 persen wilayah kantong Palestina tersebut, karena ruang yang tersisa bagi warga sipil dinilai semakin tidak layak dihuni.

"Garis kuning" merupakan batas yang memisahkan wilayah Gaza bagian timur yang berada di bawah kendali militer Israel dengan area di bagian barat yang masih dapat diakses warga Palestina.

Pada Kamis pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa militer Israel saat ini menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan mengungkapkan rencana untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 70 persen.

Sejak 20 Oktober tahun lalu, Israel menempatkan blok-blok beton berwarna kuning di sepanjang garis tersebut, yang muncul setelah penarikan pertama pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada bulan yang sama.

Di dekat garis tersebut di sebelah timur Khan Younis, warga mengatakan kehadiran tank, buldoser, dan tembakan yang hampir terjadi setiap hari telah mengubah kehidupan mereka menjadi perjuangan bertahan hidup yang terus-menerus.

"Tidak ada lagi tempat untuk pergi," kata warga Palestina Abdullah al-Astal kepada Anadolu. "Masyarakat sudah terjebak di wilayah yang sangat sempit."

Al-Astal yang tinggal dekat garis itu mengatakan tank-tank Israel secara rutin mengawal buldoser yang menghancurkan rumah-rumah di daerah sekitar, sementara suara tembakan dari kendaraan militer dan pesawat nirawak hampir tidak pernah berhenti.

"Setiap saat kami bisa terkena serangan atau terbunuh," katanya sambil menunjuk rumah-rumah di sekitarnya yang penghuninya terluka akibat tembakan Israel.

Warga dan pengungsi Palestina khawatir perluasan lebih lanjut terhadap garis tersebut akan membuat ratusan ribu warga sipil terkurung di wilayah yang lebih sempit dan semakin padat setelah berulang kali mengalami pengungsian.

"Jika garis kuning diperluas lagi, ke mana masyarakat harus pergi?" kata al-Astal. "Tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza."

Kekhawatiran serupa disampaikan Hamdi Malaka, warga lingkungan Zeitoun di Kota Gaza.

"Jika mereka ingin menduduki seluruh Gaza, mereka harus mengatakannya secara jelas daripada berbicara tentang garis kuning dan garis merah," katanya kepada Anadolu.

Malaka mengatakan lingkungannya telah mengalami kerusakan luas selama perang, dengan rumah-rumah runtuh dan tumpukan puing yang mengelilingi kawasan permukiman.

"Kami sudah berada dekat dengan garis kuning," katanya. "Jika garis itu bergerak lebih jauh, kami akan berada di dalamnya."

Ratusan ribu warga Palestina masih tinggal di kawasan pengungsian yang padat dan mengalami kekurangan parah makanan, air bersih, serta layanan kesehatan.

Warga memperingatkan bahwa pengurangan lebih lanjut terhadap wilayah yang dapat dihuni warga sipil akan memicu gelombang pengungsian baru dan meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur Gaza yang telah berada di ambang kehancuran.

Pekan lalu, kelompok Palestina Hamas menyerukan kepada "Dewan Perdamaian" untuk mengambil sikap tegas terkait pernyataan Israel mengenai rencana menguasai 70 persen wilayah Gaza.

Serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina.

Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, militer Israel telah menewaskan 947 warga Palestina dan melukai 2.935 lainnya dalam serangan yang hampir terjadi setiap hari, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.