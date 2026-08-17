Pasukan Israel memasuki Desa Abidin di wilayah pedesaan Daraa barat dengan sekitar 10 kendaraan militer dan menculik sejumlah pemuda dalam operasi pada Senin pagi

Israel kembali serbu Suriah selatan, culik sejumlah pemuda Pasukan Israel memasuki Desa Abidin di wilayah pedesaan Daraa barat dengan sekitar 10 kendaraan militer dan menculik sejumlah pemuda dalam operasi pada Senin pagi

Pasukan Israel menculik sejumlah pemuda dalam serangan terbaru ke wilayah pedesaan Daraa barat, Suriah selatan, pada Senin pagi, di tengah operasi militer Israel yang dilaporkan hampir setiap hari terjadi di kawasan tersebut.

Televisi Suriah Al-Ikhbariyya melaporkan pasukan Israel memasuki Desa Abidin dengan sekitar 10 kendaraan militer dan menculik sejumlah pemuda dalam operasi tersebut.

Pasukan Israel juga menyerbu Kota Al-Rafid di wilayah pedesaan Quneitra, Suriah selatan, pada Sabtu malam.

Dalam operasi itu, pasukan Israel melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap sejumlah rumah.

Wilayah Suriah selatan mengalami serangan dan operasi militer Israel hampir setiap hari, termasuk penggerebekan, penggeledahan, penangkapan, serta pendirian pos pemeriksaan militer.

Setelah jatuhnya rezim Bashar Assad pada akhir 2024, Israel menyatakan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 tidak lagi berlaku dan menduduki zona penyangga Suriah serta sejumlah lokasi lainnya, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon.

Bulan lalu, Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mengatakan negaranya tengah berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel dengan melibatkan sejumlah negara lain.