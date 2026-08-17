Proyek hunian di Turkiye usung konsep swasembada energi hingga pangan

One Planet Habitat di Izmir dikembangkan sebagai kawasan hunian yang dirancang menghasilkan energi sendiri, mengelola kembali air dan memproduksi pangan bebas pestisida untuk memenuhi kebutuhan penghuninya

Turkiye kembangkan permukiman mandiri dengan energi surya dan pangan bebas pestisida One Planet Habitat di Izmir dikembangkan sebagai kawasan hunian yang dirancang menghasilkan energi sendiri, mengelola kembali air dan memproduksi pangan bebas pestisida untuk memenuhi kebutuhan penghuninya

Sebuah proyek hunian di Provinsi Izmir, Turkiye, tengah dikembangkan dengan konsep kemandirian penuh, mulai dari menghasilkan energi sendiri, mengelola kembali air hingga memproduksi pangan bebas pestisida, yang diklaim pengembang sebagai model hunian mewah swasembada penuh pertama di dunia.

Proyek bernama One Planet Habitat itu juga dirancang dengan penguatan serat karbon untuk menghadapi risiko gempa serta akan menerapkan standar bangunan hemat energi Passive House pada vila-vila di kawasan tersebut.

"Beberapa proyek membangun rumah baru. Kami membangun cara hidup baru untuk masa depan umat manusia," kata perusahaan dalam siaran pers resminya yang menggambarkan proyek tersebut sebagai "Permukiman Peradaban Baru."

Menurut pernyataan itu, konsep tersebut dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan selama lebih dari enam tahun yang melibatkan akademisi, insinyur, arsitek, dan ahli nutrisi.

Model tersebut dirancang sebagai contoh pertama konsep permukiman yang nantinya dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi iklim dan kelompok pendapatan.

Mengutip laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada Mei 2026, perusahaan mengatakan sektor bangunan menyumbang sekitar 37 persen emisi karbon dioksida global.

One Planet Habitat dirancang untuk merespons kondisi tersebut melalui penggunaan lapisan insulasi berstandar Passive House, energi surya yang dihasilkan di lokasi, serta penanaman pohon di seluruh kawasan.

"Kemewahan masa depan bukanlah rumah yang lebih besar atau material berharga," kata arsitek sekaligus anggota dewan dan Direktur Keberlanjutan IZKA Construction, Payiz Yesil.

"Kemewahan sesungguhnya adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung kepada siapa pun: listrik yang tetap menyala, air yang dapat dipercaya, dan makanan sehat yang Anda tanam sendiri," ujarnya.

"Kami tidak membangun bunker. Kami membangun permukiman yang tetap kokoh dalam kondisi krisis, tempat kehidupan terus berjalan tanpa gangguan bahkan ketika sistem di sekitar kita berada di bawah tekanan," tambahnya.

Standar Passive House diterapkan secara kolektif untuk pertama kali di Turkiye

Hunian di kawasan tersebut akan dibangun berdasarkan standar Passive House (Passivhaus) dari Passive House Institute yang berbasis di Jerman, salah satu standar efisiensi energi yang paling ketat di dunia.

Standar tersebut didasarkan pada lima prinsip utama, yakni insulasi berkelanjutan, penghilangan jembatan termal, penggunaan kaca tiga lapis, selubung bangunan kedap udara, dan ventilasi dengan pemulihan panas.

Menurut lembaga tersebut, desain itu dapat mengurangi kebutuhan energi untuk pemanasan dan pendinginan hingga 90 persen dibandingkan bangunan pada umumnya.

Lebih dari 52.000 unit telah memperoleh sertifikasi Passive House di seluruh dunia. Perusahaan menyebut One Planet Habitat akan menjadi penerapan kolektif pertama standar tersebut di Turkiye.

Infrastruktur berbasis kecerdasan buatan (AI) akan mengelola siklus energi, air, dan pangan di vila-vila tersebut dengan menyesuaikan penggunaan sumber daya berdasarkan pola kehidupan sehari-hari penghuninya.

Udara yang masuk ke dalam hunian akan melewati sistem penyaringan HEPA setara dengan yang digunakan di ruang operasi, sementara struktur kedap udara diklaim membuat rumah 10 kali lebih senyap dibandingkan hunian konvensional.

Air dikelola kembali, pangan diproduksi tanpa pestisida

Sistem pengelolaan air terintegrasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan kawasan melalui siklus internal dengan menggabungkan penampungan air hujan, penggunaan air tanah secara terkendali, serta daur ulang air limbah domestik non-toilet yang telah diolah.

Produksi pangan akan berpusat pada sistem akuaponik, yang menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menggunakan air hingga 90 persen lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional.

Rumah kaca pintar, kebun buah, serta peternakan di dalam kawasan dirancang untuk menyediakan bagi setiap rumah tangga sekitar 800 kilogram sayuran dari 30 varietas dan 500 kilogram buah dari 30 jenis setiap tahun.

Selain itu, setiap rumah tangga ditargetkan memperoleh masing-masing 75 kilogram ikan dan udang per tahun, serta telur segar, produk susu, dan madu.

Menurut perusahaan, sistem tersebut dirancang berdasarkan perhitungan kebutuhan nutrisi tahunan sebuah keluarga.

Seluruh tanaman akan dibudidayakan tanpa pestisida, yang menurut pernyataan perusahaan dimungkinkan melalui sistem akuaponik karena tanaman dan ikan menggunakan siklus air yang sama.

Penguatan serat karbon untuk menghadapi gempa

Pembangunan proyek tersebut akan dilakukan IZKA Construction, yang menyebut telah menyelesaikan lebih dari 35.000 hunian dan lebih dari 350 proyek selama tiga dekade serta memiliki NATO Facility Security Clearance.

Struktur bangunan akan menggunakan penguatan serat karbon yang terinspirasi dari teknologi kedirgantaraan.

Material tersebut, yang menurut perusahaan memiliki kekuatan hingga tiga kali lipat dibandingkan baja, akan diaplikasikan pada struktur bangunan "seperti lapisan pelindung yang tidak terlihat."

'Era baru bagi umat manusia dimulai di sini'

Dewan One Planet Habitat dalam pernyataan tertulis mengatakan manusia saat ini tengah mencari cara untuk membangun kehidupan mandiri di Bulan dan Mars.

"Kami ingin menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu untuk planet kita sendiri. Masa depan umat manusia tidak harus dimulai di dunia lain; masa depan dapat dibangun di Bumi, hari ini. Sebuah era sedang berakhir. Era baru bagi umat manusia dimulai di sini," kata dewan tersebut.

Menurut dewan, selama ribuan tahun manusia membangun kota di tepian sungai dan kawasan dengan tanah subur, sementara konsep One Planet Habitat berupaya membawa unsur air, tanah, dan matahari ke dalam permukiman itu sendiri.

"Model yang dimulai hari ini dengan vila dapat dikembangkan besok menjadi kota kecil dan kota besar. Dan perjalanan ini dimulai, untuk pertama kalinya di dunia, di Turkiye, tempat lahirnya berbagai peradaban," kata dewan tersebut.

Terinspirasi oleh filantropi Andrew Carnegie dan Jamsetji Tata, seluruh bagian pendapatan milik pendiri proyek akan disalurkan kepada One Planet Habitat Foundation yang akan didirikan untuk mendukung penelitian ilmiah dan perlindungan alam.

"Kami melihat proyek ini bukan semata-mata sebagai kisah kesuksesan, tetapi sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kami untuk generasi mendatang. Hal terbesar yang kami tinggalkan bukanlah bangunan, melainkan harapan," kata pernyataan tersebut.

Permukiman itu akan memiliki jumlah vila yang terbatas, dengan setiap permohonan akan dinilai secara individual untuk membentuk komunitas yang sejalan dengan prinsip proyek.

Pendaftaran untuk proyek tersebut mulai dibuka pada 17 Agustus 2026.