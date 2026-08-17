Saree menyebut serangan rudal itu dilakukan secara “presisi”. Ia mengklaim beberapa kapal yang menjadi sasaran telah tenggelam, sementara kapal lainnya terbakar akibat serangan tersebut.

Houthi klaim serang kapal perang dan depot senjata Arab Saudi Saree menyebut serangan rudal itu dilakukan secara “presisi”. Ia mengklaim beberapa kapal yang menjadi sasaran telah tenggelam, sementara kapal lainnya terbakar akibat serangan tersebut.

Kelompok Ansar Allah Yaman, yang lebih dikenal sebagai Houthi, pada Senin mengklaim pasukannya menyerang sejumlah kapal angkatan laut Arab Saudi serta sebuah depot senjata dalam serangkaian serangan menggunakan rudal dan drone.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui Telegram, juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan pasukannya menargetkan sebuah kapal angkut amfibi milik Arab Saudi beserta sejumlah kapal perang yang mengawalnya. Serangan tersebut, menurut Saree, melibatkan sejumlah rudal balistik.

Saree menyebut serangan rudal itu dilakukan secara “presisi”. Ia mengklaim beberapa kapal yang menjadi sasaran telah tenggelam, sementara kapal lainnya terbakar akibat serangan tersebut.

Selain kapal perang, pasukan Houthi juga menargetkan sebuah depot senjata Arab Saudi di kamp Sahn al-Jin, yang berada di Provinsi Marib, Yaman tengah-timur, menggunakan sejumlah drone.

Hingga berita ini diterbitkan, klaim tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen. Pihak berwenang Arab Saudi juga belum memberikan tanggapan terkait klaim serangan tersebut.

Kelompok Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, pada 2014. Peristiwa tersebut kemudian memicu perang selama bertahun-tahun antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi.

Sejak pecahnya konflik Israel-Gaza pada 2023, Houthi semakin terlibat dalam ketegangan regional dengan melancarkan serangan rudal terhadap Israel serta menyerang kapal-kapal komersial yang terkait dengan Israel di Laut Merah.

Peningkatan kembali pertempuran tersebut, ditambah konflik yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, kembali memunculkan kekhawatiran bahwa Yaman dapat terjerumus ke dalam konflik berskala penuh.