Kunjungan Mark Carney menjadi lawatan pertama perdana menteri Kanada ke Türkiye dalam 11 tahun terakhir

Erdogan terima PM Kanada di awal KTT NATO Ankara Kunjungan Mark Carney menjadi lawatan pertama perdana menteri Kanada ke Türkiye dalam 11 tahun terakhir

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menerima Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Kompleks Kepresidenan Ankara pada Selasa, bertepatan dengan dimulainya KTT NATO yang berlangsung selama dua hari.

Pertemuan yang digelar secara tertutup itu menandai kunjungan pertama seorang perdana menteri Kanada ke Türkiye dalam 11 tahun.

Di sela-sela KTT NATO, Carney dijadwalkan membahas penguatan kontribusi Kanada terhadap aliansi pertahanan tersebut, membangun kemitraan baru, serta memperkuat kerja sama keamanan, termasuk dukungan bagi Ukraina.