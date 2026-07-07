Harga minyak dan gas melonjak usai serangan di Selat Hormuz

Harga minyak Brent naik sekitar 1,2 persen mendekati 73 dolar AS per barel, sementara harga gas alam Eropa melonjak lebih dari 4,5 persen setelah laporan serangan terhadap kapal LNG di dekat Selat Hormuz

Serangan terhadap kapal LNG dorong kenaikan harga energi global Harga minyak Brent naik sekitar 1,2 persen mendekati 73 dolar AS per barel, sementara harga gas alam Eropa melonjak lebih dari 4,5 persen setelah laporan serangan terhadap kapal LNG di dekat Selat Hormuz

Harga minyak dan gas alam Eropa menguat pada Selasa setelah muncul laporan bahwa sebuah kapal pengangkut gas alam cair (LNG) diserang di dekat pantai Oman saat keluar dari Selat Hormuz. Insiden tersebut kembali memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi energi di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.

Harga acuan gas alam Eropa naik lebih dari 4,5 persen menjadi 46 euro (sekitar 52,5 dolar AS) per megawatt-jam pada pukul 07.05 GMT, setelah sebelumnya sempat melemah pada sesi perdagangan sebelumnya.

Televisi pemerintah Iran, IRIB, melaporkan kapal tersebut diserang setelah diduga mengabaikan sejumlah peringatan, namun tidak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Gelombang panas dan pasokan jadi perhatian

Kenaikan harga juga dipicu prakiraan cuaca yang menunjukkan gelombang panas kembali melanda wilayah barat laut Eropa. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan penggunaan pendingin udara dan permintaan listrik, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan Eropa mengisi kembali cadangan gas menjelang musim dingin.

Saat ini tingkat penyimpanan gas Eropa berada di kisaran 49 persen, lebih rendah dibandingkan sekitar 60 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Di pasar minyak, harga minyak mentah Brent naik sekitar 1,2 persen mendekati 73 dolar AS per barel, level tertinggi dalam sepekan. Meski demikian, harga minyak masih berada di dekat posisi terendah sejak akhir Februari karena ekspektasi peningkatan pasokan global masih membebani pasar.

Laporan juga menyebut sedikitnya delapan kapal yang terkait dengan Jepang keluar dari Selat Hormuz melalui jalur dekat perairan Iran, termasuk lima kapal tanker raksasa yang masing-masing mampu mengangkut sekitar dua juta barel minyak mentah.

Di sisi lain, Saudi Aramco memangkas harga jual minyak Arab Light untuk pembeli di Asia bulan depan dengan memperlebar diskon terhadap harga acuan regional seiring kondisi pasar yang lebih lemah.