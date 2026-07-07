NATO luncurkan tiga proyek pertahanan multinasional di Ankara

Sekjen NATO Mark Rutte mengumumkan tiga proyek pertahanan multinasional saat membuka Forum Industri Pertahanan NATO di Ankara

Rutte umumkan tiga proyek pertahanan baru saat KTT NATO dimulai Sekjen NATO Mark Rutte mengumumkan tiga proyek pertahanan multinasional saat membuka Forum Industri Pertahanan NATO di Ankara

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengumumkan tiga proyek pertahanan multinasional baru saat membuka Forum Industri Pertahanan NATO, yang menjadi agenda resmi pertama KTT NATO 2026 di Ankara, Selasa.

Ketiga proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan aliansi dalam bidang angkut udara strategis, pengawasan, serta sistem peringatan dini.

Proyek pertama berupa program modernisasi bersama yang berfokus pada pesawat angkut Airbus A400M dan armada Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

Rutte mengatakan sejumlah negara anggota NATO akan mengumumkan pengadaan tambahan pesawat Airbus A330 MRTT guna memperkuat kemampuan angkut udara strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

NATO beli drone Triton dan pesawat GlobalEye

Rutte juga mengumumkan proyek pengadaan bersama pesawat nirawak MQ-4C Triton untuk meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR) NATO. Menurutnya, pesawat tambahan tersebut akan mampu melakukan pengawasan berkelanjutan di wilayah maritim yang luas.

Proyek ketiga adalah penggantian armada pesawat Airborne Warning and Control System (AWACS) NATO yang sudah menua.

Negara-negara anggota NATO akan bersama-sama membeli hingga 10 pesawat Saab GlobalEye buatan Swedia untuk menggantikan pesawat Boeing E-3A Sentry AWACS buatan Amerika Serikat yang saat ini digunakan aliansi.

KTT NATO di Ankara akan berlangsung hingga Rabu dengan agenda utama membahas peningkatan investasi pertahanan, dukungan militer bagi Ukraina, serta upaya memperkuat basis industri pertahanan NATO.