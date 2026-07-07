Erdogan bertemu Presiden Bulgaria di sela KTT NATO Ankara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengawali agenda bilateral KTT NATO Ankara dengan menggelar pertemuan tertutup bersama Presiden Bulgaria Rumen Radev

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada Senin menggelar pertemuan dengan Presiden Bulgaria Rumen Radev di Kompleks Kepresidenan, Ankara, di sela-sela KTT NATO ke-36. Pertemuan tertutup itu menjadi agenda bilateral pertama Erdogan dalam rangkaian pertemuan para pemimpin negara anggota aliansi.

Turut mendampingi Erdogan dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Alparslan Bayraktar, Menteri Perhubungan dan Infrastruktur Abdulkadir Uraloglu, Wakil Ketua Partai AK sekaligus Juru Bicara Partai Omer Celik, serta Direktur Komunikasi Burhanettin Duran.

Direktorat Komunikasi Turkiye menyatakan kedua pemimpin membahas hubungan bilateral serta perkembangan regional dan global.

Dalam pertemuan itu, Erdogan mengatakan hubungan Turkiye dan Bulgaria terus berkembang secara multidimensi dengan kerja sama yang diperkuat di berbagai bidang, terutama perdagangan, transportasi, industri pertahanan, dan energi.

Erdogan juga menegaskan bahwa komunitas Turki di Bulgaria menjadi penghubung penting antara kedua negara dan menyambut baik perhatian pemerintah Bulgaria terhadap isu tersebut. Selain itu, ia mengundang Presiden Radev untuk menghadiri KTT Pemimpin COP31 yang akan diselenggarakan di Turkiye.