KTT NATO Ankara bahas anggaran pertahanan hingga dukungan untuk Ukraina

KTT NATO di Ankara akan memusatkan perhatian pada implementasi target belanja pertahanan, dukungan berkelanjutan untuk Ukraina, serta penguatan industri pertahanan aliansi

KTT NATO di Ankara fokus pada belanja pertahanan dan dukungan untuk Ukraina KTT NATO di Ankara akan memusatkan perhatian pada implementasi target belanja pertahanan, dukungan berkelanjutan untuk Ukraina, serta penguatan industri pertahanan aliansi

Para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli dalam salah satu KTT terpenting aliansi dalam beberapa tahun terakhir.

Pertemuan tersebut akan berfokus pada implementasi komitmen yang telah disepakati sebelumnya, di tengah perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta perdebatan mengenai pembagian beban pertahanan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Agenda utama KTT meliputi peningkatan belanja pertahanan, dukungan jangka panjang bagi Ukraina, serta penguatan kapasitas industri pertahanan. Sebagai tuan rumah KTT NATO untuk kedua kalinya setelah Istanbul pada 2004, Turkiye juga memanfaatkan forum tersebut untuk menampilkan kemajuan industri pertahanannya.

Isu belanja pertahanan diperkirakan menjadi pembahasan utama setelah para pemimpin NATO pada KTT Den Haag 2025 menyepakati target baru pengeluaran pertahanan dan keamanan sebesar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) masing-masing negara pada 2035.

Dari jumlah tersebut, sedikitnya 3,5 persen dialokasikan untuk kebutuhan militer inti, sedangkan hingga 1,5 persen dapat digunakan untuk keamanan siber, mobilitas militer, infrastruktur penting, dan industri pertahanan.

Presiden AS Donald Trump kembali mendesak negara-negara Eropa meningkatkan kontribusi pertahanan mereka, sementara Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti dengan kesiapan militer nyata, termasuk pasukan yang siap dikerahkan, amunisi, sistem pertahanan udara, dan peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan.

NATO juga diperkirakan mengumumkan kontrak pertahanan baru senilai puluhan miliar dolar selama KTT berlangsung.

Dukungan terhadap Ukraina tetap menjadi agenda utama. Para pemimpin akan mengevaluasi pengiriman persenjataan, sistem pertahanan udara, pasokan amunisi, serta kerja sama industri pertahanan dengan Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda KTT, termasuk pertemuan Dewan NATO-Ukraina dan pembicaraan lanjutan mengenai upaya mengakhiri perang.

Selain itu, para pemimpin NATO akan membahas percepatan produksi senjata untuk mengatasi kekurangan amunisi dan sistem pertahanan yang terungkap selama perang di Ukraina.

Forum Industri Pertahanan NATO (NSDIF26) yang digelar pada 7 Juli akan mempertemukan pejabat tinggi NATO, menteri pertahanan, pimpinan militer, dan pelaku industri untuk mempercepat kerja sama produksi serta pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Turkiye juga akan memamerkan berbagai produk industri pertahanannya dan mendorong integrasi yang lebih besar dalam proyek pertahanan NATO dan Eropa.