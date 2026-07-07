Wapres Turkiye Cevdet Yilmaz menyebut KTT NATO 2026 di Ankara sebagai pertemuan bersejarah yang akan membahas penguatan kemampuan pencegahan dan pertahanan aliansi secara menyeluruh

Wapres Turkiye sebut KTT NATO di Ankara sebagai pertemuan bersejarah bagi penguatan pertahanan Wapres Turkiye Cevdet Yilmaz menyebut KTT NATO 2026 di Ankara sebagai pertemuan bersejarah yang akan membahas penguatan kemampuan pencegahan dan pertahanan aliansi secara menyeluruh

Wakil Presiden Turkiye Cevdet Yilmaz menyatakan KTT NATO 2026 di Ankara akan menjadi pertemuan bersejarah yang digelar pada masa transformasi besar dunia, dengan fokus utama pada penguatan kemampuan pencegahan, pertahanan, dan peningkatan investasi militer negara-negara anggota aliansi.

Melalui akun media sosial NSosyal pada Senin, Yilmaz mengatakan KTT tersebut berlangsung pada periode yang sangat krusial ketika dunia tengah mengalami perubahan besar.

"Pertemuan ini akan menjadi forum bersejarah yang mengkaji upaya aliansi di bidang pencegahan dan pertahanan dari perspektif 360 derajat, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah untuk meningkatkan investasi pertahanan," tulis Yilmaz.

Ia menegaskan Turkiye, yang menurutnya memiliki kepemimpinan kuat, sistem pertahanan yang efektif, serta diplomasi yang mengedepankan perdamaian, akan berada di pusat berbagai pembahasan dalam KTT tersebut.

Yilmaz juga menyatakan keyakinannya bahwa KTT NATO di Ankara akan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi Turkiye, kawasan, maupun stabilitas global.

Para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota NATO dijadwalkan berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli dalam KTT NATO 2026 yang diselenggarakan oleh Turkiye.

KTT selama dua hari itu akan membahas implementasi komitmen peningkatan belanja pertahanan yang disepakati pada KTT 2025, kelanjutan dukungan militer bagi Ukraina, serta peningkatan kapasitas industri pertahanan.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah kembali menguatnya perdebatan mengenai pembagian beban pertahanan transatlantik dan ketidakpastian yang masih menyelimuti perang Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga diperkirakan akan menghadiri sejumlah agenda KTT.