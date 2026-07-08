Pertemuan berlangsung di Ankara saat para pemimpin NATO membahas pertahanan Eropa dan dukungan bagi Ukraina.

Erdogan Bertemu Kanselir Jerman di Sela KTT NATO Pertemuan berlangsung di Ankara saat para pemimpin NATO membahas pertahanan Eropa dan dukungan bagi Ukraina.

Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan menerima Kanselir Jerman Friedrich Merz di Kompleks Kepresidenan Ankara, Rabu, di sela hari kedua KTT NATO.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu digelar di tengah rangkaian KTT NATO yang mempertemukan para pemimpin dari 32 negara anggota aliansi serta sejumlah negara mitra.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kapasitas pertahanan Eropa, target peningkatan belanja pertahanan NATO, modernisasi militer, serta kelanjutan dukungan bagi Ukraina.

KTT NATO di Ankara merupakan pertemuan tingkat tinggi NATO kedua yang diselenggarakan Türkiye, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah KTT NATO di Istanbul pada 2004.

Selain agenda utama aliansi, KTT ini juga menjadi ajang pertemuan bilateral antara Türkiye dan negara-negara sekutu untuk membahas kerja sama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi.