Kompleks yang masih dibangun itu akan menjadi salah satu pusat komando militer terbesar di dunia.

Türkiye perkenalkan markas gabungan Ay Yildiz kepada Menteri Pertahanan NATO Kompleks yang masih dibangun itu akan menjadi salah satu pusat komando militer terbesar di dunia.

Turkiye untuk pertama kalinya memperkenalkan kompleks Markas Gabungan Ay Yildiz yang masih dalam tahap pembangunan kepada para menteri pertahanan NATO pada Rabu, di sela-sela KTT NATO di Ankara.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam resepsi yang diselenggarakan Menteri Pertahanan Türkiye Yaşar Güler di bagian Star dari kompleks markas baru tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan Turkiye, Güler menyambut para menteri pertahanan dengan upacara musik militer sebelum sesi foto bersama.

Dalam sambutannya, Guler menjelaskan kompleks Ay Yildiz—yang diambil dari simbol bulan sabit dan bintang pada bendera Turkiye—akan menyatukan Markas Besar Angkatan Bersenjata dan seluruh komando matra militer di bawah satu atap.

Ia mengatakan markas tersebut diperkirakan mulai beroperasi dalam waktu dekat dan akan menjadi salah satu pusat komando militer terbesar di dunia.

"Dengan menyatukan Markas Besar dan seluruh komando matra dalam satu kompleks, kami ingin memaksimalkan kemampuan operasi gabungan sekaligus mempercepat proses birokrasi agar tercapai kecepatan dan efisiensi yang maksimal," kata Güler.

Ia menambahkan kompleks tersebut akan dilindungi oleh sistem pertahanan udara dan darat canggih dalam kerangka strategi Steel Dome milik Turkiye, serta dilengkapi sistem keamanan berteknologi mutakhir.

Selain itu, markas baru tersebut akan mengadopsi teknologi bangunan pintar dan berkelanjutan untuk memastikan sistem komunikasi, komando, dan kendali tetap berfungsi tanpa gangguan saat terjadi krisis maupun perang.

"Ini bukan sekadar markas modern, tetapi juga simbol nyata dari sikap Turkiye yang kuat dan tegas di bidang pertahanan dan keamanan," ujar Güler.

Ia menambahkan markas tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, baik bagi Türkiye maupun NATO.