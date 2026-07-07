Dua ledakan guncang ibu kota Suriah, aparat lakukan penyelidikan

Aparat keamanan segera melancarkan operasi untuk mengidentifikasi pelaku di balik ledakan tersebut.

Damaskus diguncang dua ledakan, belum ada pihak mengaku bertanggung jawab Aparat keamanan segera melancarkan operasi untuk mengidentifikasi pelaku di balik ledakan tersebut.

Dua alat peledak rakitan meledak di ibu kota Suriah, Damaskus, pada Selasa, mendorong aparat keamanan melancarkan operasi untuk mengidentifikasi pelaku di balik insiden tersebut.

Mengutip Alikhbariah TV, seorang sumber keamanan mengatakan kedua alat peledak rakitan itu meledak di wilayah ibu kota. Namun, hingga kini belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun tingkat kerusakan akibat ledakan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.