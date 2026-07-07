Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran menyebut negaranya kini menjadi jembatan "Barat dengan Barat" melalui kemampuan diplomasi dan kontribusinya dalam meredakan konflik

Turkiye dorong NATO perkuat ketahanan hadapi ancaman siber dan AI Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran menyebut negaranya kini menjadi jembatan "Barat dengan Barat" melalui kemampuan diplomasi dan kontribusinya dalam meredakan konflik

Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan negaranya selama ini dikenal sebagai jembatan antara Timur dan Barat, namun di tengah krisis global saat ini Turkiye justru menjadi jembatan "antara Barat dengan Barat" berkat kemampuan diplomasi dan kontribusinya dalam meredakan konflik.

Pernyataan itu disampaikan Duran dalam forum NATO Allies in Ankara yang diselenggarakan Direktorat Komunikasi, SETA, dan Munich Security Conference.

Duran menegaskan peran Turkiye di NATO tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai anggota selama 74 tahun atau sebagai pemilik angkatan bersenjata terbesar kedua di aliansi, tetapi juga oleh otonomi strategis, pengalaman operasional, dan kontribusinya terhadap keamanan Euro-Atlantik.

Ia menyebut KTT NATO di Ankara sebagai titik balik baru dalam evolusi NATO, berbeda dengan KTT Istanbul 2004 yang menandai transformasi aliansi dari organisasi pertahanan era Perang Dingin menjadi aktor keamanan yang lebih luas.

Menurut Duran, NATO kini menghadapi lingkungan keamanan yang semakin kompleks akibat persaingan kekuatan besar, konflik regional, ancaman hibrida, disrupsi teknologi, serta ketidakmampuan sistem internasional dalam menyelesaikan berbagai krisis.

Karena itu, negara-negara anggota perlu menyusun kembali prioritas bersama dan memperbarui persepsi terhadap ancaman yang terus berkembang.

Pembagian beban pertahanan menjadi kunci

Duran mengatakan NATO harus memandang tantangan di sayap timur dan selatan sebagai satu kesatuan melalui pendekatan keamanan 360 derajat. Menurutnya, kawasan Selat Hormuz, Teluk, Suriah, Irak, Mediterania Timur, Afrika Utara hingga Sahel kini saling terkait dalam satu lanskap keamanan sehingga membutuhkan kebijakan yang terpadu.

Ia menegaskan pembagian beban di dalam aliansi menjadi semakin penting. Meski peningkatan anggaran pertahanan merupakan komitmen politik yang positif, hal itu tidak cukup tanpa pembangunan strategi pertahanan berlapis yang mampu menghadapi ancaman seperti serangan siber, disinformasi, manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta penurunan kepercayaan publik.

Industri pertahanan Turkiye jadi aset strategis NATO

Duran mengatakan industri pertahanan Turkiye kini telah berkembang menjadi aset strategis bagi NATO dengan menawarkan sistem persenjataan yang telah teruji di medan tempur, teknologi berbasis AI, sistem pertahanan udara, kapasitas rekayasa, serta kemampuan produksi dalam skala besar.

Ia menyebut belanja pertahanan Turkiye telah melampaui ambang batas 2 persen PDB yang ditetapkan NATO, sementara anggaran pertahanan meningkat dari 13 miliar dolar AS pada 2021 menjadi sekitar 33 miliar dolar AS pada 2025. Selain itu, ekspor industri pertahanan dan kedirgantaraan telah melampaui 10 miliar dolar AS, dengan tingkat produksi dalam negeri mencapai 82 persen.

NATO diminta prioritaskan keamanan siber dan AI

Duran menilai serangan siber, kampanye disinformasi, dan manipulasi berbasis AI kini telah menjadi bagian dari persaingan strategis global. Karena itu, ia menyerukan agar NATO tidak lagi menempatkan isu keamanan siber, kecerdasan buatan, dan perlindungan infrastruktur kritis sebagai agenda sekunder, melainkan mengintegrasikannya ke dalam doktrin pertahanan aliansi.

Menurutnya, pengalaman Turkiye dalam komunikasi strategis, diplomasi publik, dan mekanisme verifikasi informasi menunjukkan bahwa integritas informasi kini menjadi bagian penting dari keamanan nasional maupun keamanan kolektif NATO.