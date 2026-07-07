Menlu Turkiye Hakan Fidan menegaskan keamanan Eropa tidak dapat dibatasi hanya pada Uni Eropa dan membutuhkan kerja sama yang lebih luas di bawah NATO

Menlu Turkiye: Keamanan Eropa harus melibatkan Turkiye, bukan hanya Uni Eropa Menlu Turkiye Hakan Fidan menegaskan keamanan Eropa tidak dapat dibatasi hanya pada Uni Eropa dan membutuhkan kerja sama yang lebih luas di bawah NATO

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menegaskan bahwa keamanan Eropa tidak dapat dipandang hanya dalam kerangka Uni Eropa (UE), melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan Turkiye sebagai salah satu aktor utama dalam arsitektur keamanan benua tersebut.

Berbicara dalam forum "European Security After the Ankara Summit: Strengthening Cooperation Among NATO Allies Across Europe" di Ankara, Fidan mengatakan NATO perlu berfokus pada pembangunan kapasitas strategis jangka panjang, bukan sekadar merespons ancaman yang ada.

Ia juga menilai kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT NATO akan membantu mengelola perbedaan pandangan antara AS dan negara-negara Eropa sehingga tidak berkembang menjadi krisis.

Fidan kembali menegaskan dukungan Turkiye terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, namun menilai dialog dengan Rusia tetap diperlukan demi menjaga keamanan Eropa.

Menurutnya, stabilitas kawasan hanya dapat dicapai melalui kombinasi dukungan terhadap Ukraina dan jalur diplomasi dengan Moskow.

Ia juga menekankan bahwa kapasitas industri pertahanan NATO tidak boleh hanya dipandang dari perspektif Uni Eropa. Negara-negara seperti Turkiye dan Inggris, yang memiliki industri pertahanan kuat, menurutnya merupakan mitra alami dan penting dalam memperkuat pertahanan Eropa.

Fidan menambahkan bahwa Eropa tidak seharusnya memandang seruan Amerika Serikat mengenai pembagian beban pertahanan sebagai tekanan politik, melainkan sebagai dorongan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap keamanan kawasan.

Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam persiapan KTT NATO adalah meyakinkan Trump untuk hadir, dan kendala tersebut kini telah berhasil diatasi.