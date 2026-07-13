Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah serangan Amerika Serikat menghantam stasiun pompa air untuk keperluan pertanian di Kabupaten Mahshahr, Provinsi Khuzestan, pada Senin dini hari

AS serang stasiun pompa air di barat daya Iran, satu orang tewas Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah serangan Amerika Serikat menghantam stasiun pompa air untuk keperluan pertanian di Kabupaten Mahshahr, Provinsi Khuzestan, pada Senin dini hari

Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah serangan Amerika Serikat menghantam sebuah stasiun pompa air untuk keperluan pertanian di Provinsi Khuzestan, barat daya Iran, pada Senin dini hari, menurut pejabat setempat.

Wakil Gubernur Khuzestan Valiollah Hayati mengatakan serangan tersebut menghantam fasilitas yang berada di Kabupaten Mahshahr. Serangan itu menewaskan seorang petugas keamanan yang bekerja di lokasi dan melukai empat orang lainnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita semi-resmi Mehr.

Hayati mengatakan para korban luka saat ini sedang menjalani perawatan medis, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi mereka.

Serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang baru serangan Amerika Serikat yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah selatan Iran pada Senin dini hari, termasuk Bandar Abbas, Sirik, Pulau Qeshm, Jask, Bushehr, dan Kangan.

Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan terbaru tersebut bertujuan untuk semakin melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang kapal-kapal sipil dan kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.