Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan, termasuk serangan Iran terhadap sejumlah pangkalan militer AS di kawasan sebagai aksi balasan

Iran klaim luncurkan serangan rudal dan drone ke 'pangkalan musuh' di kawasan Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan, termasuk serangan Iran terhadap sejumlah pangkalan militer AS di kawasan sebagai aksi balasan

Militer Iran bersama Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dan drone ke sejumlah "pangkalan musuh" di kawasan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang terus berlanjut terhadap Iran.

Kantor Berita Nour yang berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan pada Senin bahwa operasi tersebut dilakukan oleh militer Iran dan IRGC sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat yang terus berlanjut terhadap wilayah Iran.

Mengutip seorang pejabat militer Iran, media tersebut menyebut serangan menyasar sejumlah lokasi yang telah diidentifikasi berdasarkan "pergerakan musuh" selama 48 jam terakhir.

Ketegangan di kawasan meningkat dalam beberapa hari terakhir di tengah aksi saling serang antara pasukan Amerika Serikat dan Iran.

Pada Minggu, Iran menyatakan telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman sebagai balasan atas serangan AS terhadap sejumlah target di wilayah Iran.

Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan terbaru yang dilancarkan pihaknya bertujuan untuk semakin melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang kapal-kapal sipil dan kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.