Media pemerintah melaporkan ledakan di Bushehr, Choghadak, dan Konarak, namun belum ada informasi mengenai penyebab maupun korban.

AS kembali serang Iran eskalasi kian memanas Media pemerintah melaporkan ledakan di Bushehr, Choghadak, dan Konarak, namun belum ada informasi mengenai penyebab maupun korban.

Sejumlah ledakan terdengar di berbagai wilayah Iran pada Kamis malam di tengah meningkatnya ketegangan militer dengan Amerika Serikat.

Media pemerintah Iran melaporkan insiden tersebut, namun belum memberikan rincian mengenai penyebab ledakan maupun kemungkinan korban.

Menurut kantor berita Mehr, dua ledakan terdengar di dekat kota Bushehr dan wilayah Choghadak di selatan Iran.

Media yang sama juga melaporkan sedikitnya tiga ledakan mengguncang kota Konarak, yang juga berada di wilayah selatan Iran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran mengenai sumber ledakan maupun dampak yang ditimbulkan.