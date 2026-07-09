Pilot selamat tanpa cedera, sementara Bandara Zakynthos ditutup sementara setelah insiden yang diduga dipicu masalah pada mesin.

Jet Tempur F-16 Yunani mendarat darurat setelah terbakar di Udara Pilot selamat tanpa cedera, sementara Bandara Zakynthos ditutup sementara setelah insiden yang diduga dipicu masalah pada mesin.

Sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Yunani melakukan pendaratan darurat di Bandara Pulau Zakynthos pada Kamis setelah dilaporkan mengalami kebakaran saat terbang.

Menurut penyiar publik Yunani, ERT, pesawat tempur tersebut terbakar sehingga pilot memutuskan melakukan pendaratan darurat di bandara pulau itu.

Pilot berhasil dievakuasi dengan cepat dari pesawat yang rusak dan dilaporkan dalam kondisi selamat serta tidak mengalami cedera.

Kepala Badan Perlindungan Sipil setempat, Maria Mouzaki, mengatakan kepada ERT bahwa insiden tersebut diduga disebabkan oleh masalah pada mesin pesawat.

Sebagai langkah pengamanan, Bandara Zakynthos ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan.