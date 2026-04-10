La huelga de un día, convocada por la Organización Independiente de Auxiliares de Vuelo (OAVI), se extendió desde poco después de la medianoche hasta las 22:00 hora local.

Una huelga de tripulantes de cabina de Lufthansa afecta a más de 90.000 pasajeros La huelga de un día, convocada por la Organización Independiente de Auxiliares de Vuelo (OAVI), se extendió desde poco después de la medianoche hasta las 22:00 hora local.

Una huelga de tripulantes de cabina de Lufthansa provocó cancelaciones masivas de vuelos este viernes en los aeropuertos más concurridos de Alemania, afectando a más de 90.000 pasajeros.

En el aeropuerto de Frankfurt, la principal puerta de entrada internacional del país, se cancelaron aproximadamente 580 vuelos de un total de unos 1.350 despegues y aterrizajes programados. En el aeropuerto de Múnich, el segundo centro de operaciones de la aerolínea, se vieron afectados alrededor de 400 vuelos.

La huelga de un día, convocada por la Organización Independiente de Auxiliares de Vuelo (OAVI), se extendió desde poco después de la medianoche hasta las 22:00 hora local (20:00 GMT). Los tripulantes de cabina de CityLine, la filial regional de Lufthansa, también se sumaron al paro en nueve aeropuertos alemanes.

El presidente de la OAVI, Joachim Vázquez Buerger, acusó a Lufthansa de no presentar una oferta negociable, afirmando que la interrupción "se podría haber evitado" y señaló que el sindicato se había abstenido de tomar medidas durante los días de mayor afluencia de viajeros en Semana Santa, pero advirtió que la huelga del viernes aún podría afectar a los pasajeros que regresaban a casa al finalizar las vacaciones.

Lufthansa instó a los viajeros a consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y afirmó que estaba notificando automáticamente a los pasajeros afectados. La aerolínea activó un plan de contingencia que incluía vuelos adicionales operados por filiales y aeronaves de mayor capacidad en algunas rutas.

La acción del viernes es la más reciente de una serie de conflictos laborales en Lufthansa este año. A mediados de febrero, UFO se unió a los pilotos del sindicato Vereinigung Cockpit en una huelga conjunta de un día que provocó cancelaciones generalizadas similares.

El sindicato había votado abrumadoramente a finales de marzo a favor de autorizar las huelgas tras el fracaso de las negociaciones salariales.

*Traducido por Daniel Gallego.