Los medios nacionales informaron de casos de vandalismo y saqueo durante los disturbios, con algunos vehículos incendiados en diferentes partes del país.

Huelga nacional por la subida del precio del combustible en Kenia Los medios nacionales informaron de casos de vandalismo y saqueo durante los disturbios, con algunos vehículos incendiados en diferentes partes del país.

Una huelga nacional de operadores de transporte público en Kenia, en protesta por el aumento del precio del combustible, paralizó el servicio este lunes, dejando a miles de pasajeros varados mientras las protestas, los enfrentamientos y los bloqueos de carreteras se extendían por las principales ciudades.

Los matatus, los minibuses privados que constituyen el principal medio de transporte público en Kenia, permanecieron en gran medida fuera de circulación, ya que los operadores protestaban por el alza vertiginosa de los precios del diésel y la gasolina, que ha incrementado drásticamente los costos operativos.

En Nairobi, la policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos y arrestó a decenas de manifestantes mientras se producían enfrentamientos en varias zonas de la capital. Los manifestantes prendieron fuego a neumáticos, bloquearon carreteras con piedras y barricadas, mientras que videos que circulaban en las redes sociales mostraban escenas caóticas de personas huyendo de la policía en varios barrios.

Los medios locales también informaron de casos de vandalismo y saqueo durante los disturbios, con algunos vehículos incendiados en diferentes partes del país.

La policía informó que tres conductores de mototaxis, vehículos de transporte público muy utilizados en Kenia para trayectos cortos, fallecieron en una colisión durante las protestas en Kimbo, una zona de la ciudad de Ruiru, a unos 25 kilómetros al noreste de Nairobi.

También se registraron interrupciones en el transporte en Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru y Eldoret, donde muchos pasajeros se vieron obligados a caminar largas distancias después de que autobuses, taxis, mototaxis y camiones se unieran a la huelga. Algunas escuelas optaron por la enseñanza en línea debido a problemas de seguridad y a la escasez de transporte.

Cornelius Chepsoi, representante de la Asociación Nacional de Propietarios de Matatus, afirmó que el sector del transporte ya no puede mantener sus operaciones con los precios actuales del combustible.

“Dijimos que suspenderíamos nuestros servicios hasta que el gobierno accediera a reducir el precio del combustible. Nuestra huelga es pacífica. Sin una reducción en los precios del combustible, el país se paralizará”, declaró Chepsoi.

Los precios del combustible en Kenia experimentaron un fuerte aumento en la última revisión mensual. La gasolina súper alcanzó aproximadamente los 214,25 chelines kenianos (1,66 dólares) por litro, mientras que el diésel subió a unos 242,92 chelines (1,88 dólares) por litro, intensificando el descontento público por el creciente costo de vida en el país.

Estos aumentos se han relacionado con la inestabilidad en los mercados energéticos mundiales y el temor a la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo en Oriente Medio. Kenia depende en gran medida del combustible importado, por lo que las interrupciones en el suministro mundial de crudo y los costos de transporte se reflejan rápidamente en los precios locales en las gasolineras.

*Traducido por Daniel Gallego.