La encuesta, publicada por el centro de estudios Terra Nova, reveló que el 16% de los votantes utilizó IA para decidir su voto en la primera vuelta de las elecciones municipales.

Uno de cada seis votantes franceses afirma haber utilizado inteligencia artificial para decidir su voto La encuesta, publicada por el centro de estudios Terra Nova, reveló que el 16% de los votantes utilizó IA para decidir su voto en la primera vuelta de las elecciones municipales.

Uno de cada seis votantes franceses afirmó haber utilizado inteligencia artificial para decidir su voto durante las elecciones municipales celebradas en marzo, según reveló este lunes la cadena BFM TV.

La encuesta, publicada por el centro de estudios Terra Nova, reveló que el 16% de los votantes utilizó IA para decidir su voto en la primera vuelta de las elecciones municipales.

Realizada por la empresa de sondeos Toluna Harris Interactive el día de las elecciones entre 4.145 votantes de municipios con 3.500 habitantes o más, la encuesta identificó tres tipos de uso de la IA.

Según el 7% de los encuestados, la IA reforzó una decisión preexistente, mientras que el 5% afirmó que les llevó a cambiar de opinión. Otro 4% utilizó IA para tomar una decisión cuando inicialmente estaban indecisos.

El 11% de los encuestados declaró haber utilizado herramientas de IA generativa para recabar información durante la campaña.

Sin embargo, la IA se situó en último lugar entre las fuentes de información, muy por detrás de los folletos impresos (59%), los documentos programáticos de los candidatos (57%), las conversaciones con amigos y familiares (47%) y las redes sociales (32%).

*Traducido por Daniel Gallego.