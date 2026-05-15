Emiratos Árabes Unidos brindó asistencia humanitaria durante el regreso de los militares rusos que se encontraban cautivos.

Rusia y Ucrania intercambian 205 prisioneros cada una Emiratos Árabes Unidos brindó asistencia humanitaria durante el regreso de los militares rusos que se encontraban cautivos.

Rusia y Ucrania intercambiaron 205 prisioneros cada una este viernes, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

En un comunicado publicado en la red social rusa Max, el ministerio indicó que Emiratos Árabes Unidos (EAU) brindó asistencia humanitaria durante el regreso de los militares rusos que se encontraban cautivos.

El ministerio añadió que los militares rusos liberados se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben asistencia psicológica y médica.

"Todos los militares rusos serán trasladados a la Federación Rusa para recibir tratamiento y rehabilitación en las instalaciones médicas del Ministerio de Defensa ruso", afirmó.

Ucrania aún no ha emitido un comunicado sobre el reciente intercambio de prisioneros.

*Traducido por Daniel Gallego.