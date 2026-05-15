El presidente ucraniano comunicó que “el mundo debe recordar el precio que Ucrania paga cada día para que la agresión rusa no se extienda a otras naciones”.

Asciende a 24 la cifra de muertos en un ataque ruso a un edificio residencial en la capital Kiev El presidente ucraniano comunicó que “el mundo debe recordar el precio que Ucrania paga cada día para que la agresión rusa no se extienda a otras naciones”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que el número de fallecidos en los recientes ataques rusos a un edificio residencial en la capital Kiev ascendió a 24.

Zelenski afirmó que honró “la memoria de quienes perdieron la vida en el edificio residencial destruido por un ataque con misiles rusos” y señaló que, en este, “Rusia segó la vida de 24 personas, entre ellas tres niños”.

“Mis más sinceras condolencias a todos aquellos que perdieron a sus familiares y seres queridos a causa de este terror atroz”, dijo Zelenski y agregó que “el mundo debe recordar el precio que Ucrania paga cada día para que la agresión rusa no se extienda a otras naciones”.

“Que la memoria de todos aquellos cuya vida fue arrebatada por Rusia sea bendecida”, sentenció.