Macron meets Syrian President al-Sharaa in Damascus

[1/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (2nd L) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[2/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (2nd R) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[3/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[4/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[5/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[6/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[7/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (2nd L) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[8/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (2nd L) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[9/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (L) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (2nd L) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[10/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (R) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (2nd R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.
[11/11] DAMASCUS, SYRIA - JULY 07: French President Emmanuel Macron (R) meets with Syrian President Ahmed al-Sharaa (2nd R) at the People's Palace in Damascus during an official visit in Damascus, Syria on July 07, 2026.