Serokomar Erdogan balyozên 5 welatan qebûl kir

Zafer Fatih Beyaz
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan balyozên Filîpîn, Kenya, Kolombiya, Perû û Rûsyayê qebûl kir.
Qebûlkirina balyozan li Kuliyeya Serokomariyê pêk hat.
Balyozê Filîpînê Jamîe Ramon Torre Ascalon JR, Balyozê Kenyayê Anthony Mwanîkî Muchîrî, Balyoza Kolombiyayê Yennîffer Edîlma Parra Moscoso, Balyoza Perûyê Luz Betty Caballero Morales û Balyozê Rûsyayê Sergey Vasîlîevîch Vershînîn nameyên xwe yên pêbaweriyê pêşkêşî Serokomar Erdogan kirin.
Balyozan xebatkarên balyozxaneyê û malbatên xwe bi Erdogan dan nasîn û bi wî ra wêne dane kişandin.
Serokomar Erdogan paşê bi balyozan ra yek bi yek hevdîtin kir.