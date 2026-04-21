Rewşa Lîga Super a Trendyolê

Mücahit Hüseyin Eroğul
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Hefteya 30yem a Lîga Super a Trendyolê bi maça dawîn kuta bû.
Di maça dawîn a hefteya 30yem da Gaziantep FKyê, Zecorner Kayserispor 3-0 têk bir.
Fenerbahçe û Trabzonspora ku di milmilaneya şampiyontiyê da hevrikên sereke ne, di hefteya 30yem da puan ji dest dan û her wiha Galatasarayê 3 puan kom kir û bi avantaj ket 4 hefteyên dawîn.
Piştî hefteya 30yem di Lîga Super a Trendyolê da rewşa puanê wiha ye:
|Tîm
|HL
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.GALATASARAY
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|46
|71
|2.FENERBAHÇE
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|38
|67
|3.TRABZONSPOR
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|25
|65
|4.BEŞÎKTAŞ
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|18
|55
|5.RAMS BAŞAKŞEHIR
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|17
|48
|6.GOZTEPE
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|10
|48
|7.SAMSUNSPOR
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|-3
|42
|8.ÇAYKUR RÎZESPOR
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|-1
|37
|9.TUMOSAN KONYASPOR
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|-3
|37
|10.GAZÎANTEP FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|-8
|37
|11.KOCAELÎSPOR
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|-9
|36
|12.CORENDON ALANYASPOR
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|0
|33
|13.KASIMPAŞA
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|-12
|31
|14.HESAP.COM ANTALYASPOR
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|-19
|28
|15.NATURA DUNYASI GENÇLERBÎRLÎGÎ
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|-15
|25
|16.ÎKAS EYUPSPOR
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|-22
|25
|17.ZECORNER KAYSERÎSPOR
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|-36
|23
|18.MISIRLI.COM.TR FATÎH KARAGUMRUK
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|-26
|20