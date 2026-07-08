Temasên dîplomatîk ên Serokomar Erdogan

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Serokomar Erdogan di çarçoveya 36emîn Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê ya Serokdewlet û Serokhikûmetan da komelek civîn li dar xistin.
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku hêvî dike Mitabeqeta Îslamabadê ya di warê Îranê da aşitiyê pêk bîne, pêdivê li hember tehrîkan bi baldarî bê hereketkirin.
Serokomar Erdogan weke mitefiqê NATOyê ji bo parastina "Girêdana Transatlantîk" hêzdarkirina sitûna Ewropayê ya Îtîfaqê gelekî giring e.
Serokomar Erdogana di hevdîtina digel Serokwezîra Îtalyayê Meloniyê ya di çarçoveya Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê da têkiliyên Tirkiye-Îtalya û mijarên herêmî û kûrewî hatin gotûbêjkirin.
Serokomar Erdogan di hevdîtîna digel Meloniyê da destnîşan kir ku Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê êdî ne li ser astengiyan, lê li ser rakirina astengiyên dawî yên li pêşiya endametiyê, biaxivin.
Serokomar Erdogan diyar kir ku Pêvajoya Hevkariya Çaralî ya ku ji hêla Tirkiye, Îtalya, Qeter û Libyayê va li ser Libyayê hatiye destpêkirin giring e û xebat dê bidome.
Di pêşwaziya Serokomar Erdogan ya Şansolyeyê Alman Merz da ku di çarçoveya Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê pêk hat, têkiliyên dualî yên Tirkiye-Alman, mijarên herêmî û cîhanî hatin nîqaşkirin.
Serokomar Erdogan di pêşwaziyê da tekez kir ku Tirkiye dikare piştgiriyê bide înîsiyatîfên parastinê yên Yekîtiya Ewropayê, bi şertê ku ew bi NATOyê re bibin alîkar.