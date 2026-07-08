Serokomar Erdogan bi Serokomarê Fransayê Macron ra hevdîtin kir

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokomarê Fransayê Emmanuel Macron ra hevdîtin kir.
Serokomar Erdogan di çarçoveya 36emîn Lûtkeya Serokên Dewlet û Hikûmetan ya NATOyê da ku ji aliyê Tirkiyeyê va li Kuliyeya Serokomariyê tê lidarxistin, hevdîtinên xwe yên dualî didomîne.
Di vê çarçoveyê da Erdogan bi Serokomarê Fransayê Macron ra civîneke ji çapemeniyê ra girtî pêk anî.
Di civînê da Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Cîgirê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiyê Omer Çelik, Serokê Îstîxbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Serokê Kabîneya Serokomariyê Hasan Dogan û Şêwirmendê Sereke yê Serokomar û Siyaseta Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç ligel Serokomar Erdogan amade bûn.