Serokomar Erdogan sersaxî da Mîrê Qeterê Temîm

Mümin Altaş
14 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 14 Tîrmeh 2026
Serokomar Erdoganê ku li Balafirgeha Navneteweyî ya Hemedê ji aliyê Cîgirê Serokwezîrê Qeterê û Wezîrê Dewletê yê berpirsê Karûbarê Parastinê Şêx Suûd bin Ebdurehman bin Hesen Al Sanî va hat pêşwazîkirin, derbasî Qesra Lûsaîlê bû.
Serokomar Erdogan li vêderê sersaxî da Mîrê Qeterê Temîm bin Hemed Al Sanî.
Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şîmşek, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Mîllî (MÎT) Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettin Duran, Serokê Karûbarê Diyanetê Safî Arpaguş û Balyozê Tirkiyeyê yê Dohayê Mustafa Goksu, refeqeta Serokomar Erdogan kirin.