Guldexwînan tebîeta Adiyemanê xemiland

Orhan Pehlül
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Guldexwînên kulîlk vedan tebîeta Adiyemanê xemilandin.
Guldexwînên ku li Tirkiyeyê di bin parastinê da ne, bi hatina biharê ra li herêmên bilind yên gundê Kayaonuyê kulîlk vekirin.
Xwezahez û dilxwazên wênekêşiyê yên ku hatin devera gundê Kayaonuyê, bi kamera û têlefonên xwe yên destan wêneyên guldexwînan yên ku reng didin xwezayê kişandin.
Zeynep Nur Ozçelika ku ji bo dîtina guldexwînan hatibû herêmê, ji nûçegihanê AAyê ra got, "Ev demeke dirêj bû ku ez li ser hatinê difikirîm. Ev cara yekem e ku ez wan dibînim. Min bihîst ku cezayê çinîna wan bi qasî 700 hezar lireyî ye. Me wêne kişandin."
Sila Ozçelikê jî her wiha got ku ew ji guldexwînan hez dike û ji bo kişandina wêneyan hatiye herêmê.