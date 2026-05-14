Zozanên Erdexanê bi biharê ra geş bûn

Aykut Temur
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
Li Erdexana ku yek ji wan bajarên Tirkiyeyê ye ku zivistan lê dirêj û dijwar derbas dibe, piştî ku hewa germ bû li zozanan bandora biharê jî dest pê kir.
Li Zozanên Kopruluyê yê li navçeya Goleyê siruşta ku ji nû va zindî bû û kulîlkên vebûn reng dan herêmê.
Li zozanên ji hêla çiyayên ku li lûtkeyên wan hê jî berf heye va hatine dorpêçkirin, piştî germbûna hewayê mêrg û zevî şên bûn.
Mêrgên ku hêşîn bûne û kulîlkên vekirîne dîmenên xweş ên biharê derxistin holê.
Piştî zivistana dirêj û şênbûna siruştê ava çem û fetlonekan jî zêde bû.
Dîmenên Zozanê Kopruluyê ji hêla ekîba AAyê va hatin kişandin.