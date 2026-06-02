Serokomar Erdogan cara 10emîn bû kalik

Kaan Bozdoğan
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Zarokê sêyemîn ê Selçuk Bayraktar û Sumeyye Erdogan Bayraktara keça Serokomar Erdogan hat dinyayê.
Erdogan bi Emîne Erdogana jina xwe ra Sumeyyeya keça xwe û Selçukê zavayê xwe li nexweşxaneyê ziyaret kirin, li vê derê der barê rewşa tenduristiya dergûş û keça xwe da agahî hilda, keça xwe û zavayê xwe pîroz kir.
Ji Sumeyye û Selçuk Bayraktar di 2017an da bi navê Canan Aybukeyê, di 2024an da jî bi navê Asim Ozdemir du neviyên Erdogan hatibûn dinyayê.