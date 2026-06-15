Li Şanliurfayê hewa pir germ e

Cebrail Caymaz
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
Li Şanliurfaya ku yek ji germtirîn bajarên Tirkiyeyê ye, termomêtroyan germahiya hewayê 43 pile nîşan da.
Li bajêr hewaya germ bandoreke neyînî li ser jiyanê dike.
Li Kolana Ataturkê termomêtroyan germahiya hewayê 43 pile nîşan da.
Welatiyên ku ji germê aciz bûn li bin siya darên li devê Gola Masiyan û parkan hênik bûn.
Ji ber germê li hin herêman bêdengî û aramiyê bal kişand.
Hin kargehan jî bi pergala reşandinê va hilma avê li ser muşteriyên xwe reşandin.