Li Mûşê xebatên ji bo şivanê winda dewam dikin

Ömer Varlık
13 Hezîran 2026•Rojanekirin: 13 Hezîran 2026
VAN (AA) - Li Mûşê xebatên lêgerîna şivan Mizgîn Balikçiyê 31 salî yê winda xebatên lêgerînê dewam dikin.
Gundiyên ku ji Balikçiyê li gundê Gundoganê şivantiyê dike ev du roj in xeber hilnadin agahî dan Navenda Bangewaziya Acîl a 112an.
Ekîbên AFAD, UMKE û cendirmeyan sewqî herêmê kirin.
Ekîb ji bo dîtina Balikçi li çolwarê gund xebatên lêgerînê didomînin.
Ji gundiyan Mahfuz Tanrikulu got ekîb ji bo dîtina Balikçi seferber bûn.
Tanrikulu diyar kir ku gundî jî piştgirî didin xebatên lêgerînê û heta niha rastî tu şopê nehatin.