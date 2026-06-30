Li Gazîentabê qedayîfa sar hat hilberîn

Li Gazîentabê qedayîfa sar a ku kargehek difiroşe, di germa havînê da bala welatiyan dikişîne
Beyza Nur Eryılmaz
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
photo: Beyza Nur Eryılmaz / AA
GAZIANTEP
Li Gazîentabê qedayîfa sar a ku kargehek difiroşe, di germa havînê da bala welatiyan dikişîne.
Mehmet Taşçiyê xwediyê kargehê ku bi eslê xwe hosteyê peqleweyê ye, dema xwest ku ji peqleweya sar ra ya van dawiyan tê ecibandin alternatîfekê hilberîne, qedayîfa sar hilberand. Taşçiyê ku bi vebijêrkên bi fêkî va dezgehekî rengbireng raberî mişteriyan kir, ji eleqeya welatiyan jî memnûn e.
Mehmet Taşçiyê xwediyê kargehê ji rojnamegeran ra diyar kir ku peqleweya sar ji hêla welatiyan tê ecibandin û lewma wî biryar da ku qedayîfa sar hilberîne.
Taşçi bal kişand ku qedayîfa sar dê bibe ji şêraniyên sereke yên havînê û wiha dewam kir, "Me jî qedayîfa sar çêkir û bû şêraniya sereke ya havînê. Me xebata AR-GEyê pêk anî. Vebijêrkên bi fêkî hene. Her wisa em xwe bi sîparîşên berhema bi fistiq ra nagihînin."
Taşçi destnîşan kir ku ew bi xwe hosteyê peqleweyê ye û qedayîfa sar dê cudahiyekê bîne bajêr.