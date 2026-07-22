Li Edeneyê bandora hewaya germ dewam dike

Yakup Sağlam
22 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 22 Tîrmeh 2026
Li Edeneyê hewaya germ bandora neyînî li jiyanê dike.
Li bajêr danê nîvro germahî gihîşt 39 pileyan û rêjeya nemê jî ji 50 pileyî derbas bû.
Kesên ku derketin derva ji bo ku hênik bibin çûn li cihên ku sî lê heye.
Hin zarok jî li parkên lîstikê yên avê yên şaredariyê hênik bûn.
Ji welatiyan Gokhan Telê ku li parkê bêhna xwe dide wiha got: "Em gelemperî dernakevin derva. Em li cihên ku klîma lê heye dixebitin, lewra bi rastî jî pir germ e."
Halîl Otunç jî got her sal ji sala berê zêdetir germ dibe.