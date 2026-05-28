Yusuf Soykan Bal
28 Gulan 2026•Rojanekirin: 28 Gulan 2026
Ji bo hinek beşên welêt hişyariya barana gur a bi berq û birûskê hat kirin.
Li gorî daxuyaniya Rêveberiya Giştî ya Meteorolojiyê sibe ji destê sibehê pê va li başûrê Artvîn, Giresûn û Trabzonê xwecî bi hêz, li derdora Rîzeyê û bakurê Artvînê jî car car bi hêz û berq û birûsk tê çaverêkirin.
Li bilindahiyên jor 2 hezar 500 metreyan tê payîn ku barana bihêz, bi şiklê şilopeyê, û bi daketina germahiyê ra, li bilindahiyên jor hezar 800 metreyan jî tê pêşbînîkirin ku berf bibare.
Îro piştî nîvro, li bakur û rojhilatê Edene û Osmaniyeyê, navçeya Andirîn a Kahramanmaraşê û dem bi dem li rojavayê Hatayê jî barana bihêz û berq û birûsk tê çaverêkirin.
Bi baranên ku tê çaverêkirin sibe êvarê bandora xwe wenda bike ra, pêdivê welatî li hember lehî, birûsk, hezaz, astengiyên di hatûçênê da, zîpik, bayê xurt baldar û bi tedbîr bin.