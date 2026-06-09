Li Hekariyê şivanê ket çem xeniqî

Hikmet Temeş
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Li Hekariyê şivanê ketibû çem rakirin nexweşxaneyê û şivanê li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da.
Cesur Y. (27) yê ku li texma Erzîkiyê ya li rêya gundê Odekliya li ser navendê şivantî dikir ket çem, kesên dîtin ku şivan ket çem xeber dan Navenda Bangewaziya Acîl a 112an.
Li ser vê ekîbên AFAD, tenduristî û cendirmeyan sewqî herêmê kirin.
Di encama xebata hat kirin da Cesur Y. nêzî pirwya li rêya Wan-Hekariyê ji avê derxistin û bi darbestê birin ambulansê.
Şivan Cesur Y li nexweşxaneyê digel midaxeleya hat kirin bi ser xwe va nehat û jiyana xwe ji dest da.