Li Erziromê qeza: miriyek û 4 birîndar

Talha Koca
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Wesayîta bazirganiyê ya sivîk a ku şofêrê wê H.Z. û plaqeya wê 16 BYH 378 e li devê Tunela Pîrînkayalarê li wesayîta ku şofêrê wê O.Y. û plaqeya wê 25 AFM 860 e qelibî.
Li ser cawdayînê cendirme, ekîbên agirkuj û tenduristiyê çûn cihê qezayê.
Birîndarên ku di wesayîtan da asê mabûn jê hatin derxistin û teslîmî ekîbên tenduristiyê hatin kirin.
Ekîban 5 birîndar rakirin nexweşxaneyê, lê ji birîndaran M.D.Z. li nexweşxaneyê li hemberî hemû hewldanan jî ji mirinê nefilitî.