China kirim satelit internet terbaru ke luar angkasa

China meluncurkan kelompok satelit internet terbaru sebagai bagian dari pembangunan jaringan internet satelit global

China perkuat jaringan internet satelit melalui peluncuran terbaru China meluncurkan kelompok satelit internet terbaru sebagai bagian dari pembangunan jaringan internet satelit global

China pada Rabu meluncurkan roket pengangkut Long March 12 untuk mengirim sekelompok satelit internet ke luar angkasa, menurut laporan media pemerintah setempat.

Roket tersebut diluncurkan dari lokasi peluncuran wahana antariksa komersial di Provinsi Hainan, wilayah pulau di selatan China, lapor kantor berita Xinhua.

Lepas landas pada pukul 10.44 waktu Beijing, roket tersebut berhasil menempatkan muatannya ke orbit yang telah ditentukan.

Peluncuran ini merupakan kelompok ke-22 satelit internet orbit rendah Bumi (low-Earth orbit/LEO) yang dikerahkan sebagai bagian dari upaya China membangun jaringan internet satelit global.

Program tersebut bertujuan memperluas cakupan layanan broadband sekaligus bersaing dengan konstelasi satelit internet komersial yang telah beroperasi di pasar global.