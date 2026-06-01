Pakar dorong aksi kolektif untuk lawan keputusasaan akibat krisis iklim Pakar kesehatan jiwa memperingatkan munculnya fenomena “eco-paralysis” akibat kecemasan iklim

Krisis iklim yang semakin nyata tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mulai memengaruhi kesehatan mental masyarakat. Seorang pakar memperingatkan munculnya fenomena “eco-paralysis” atau kelumpuhan psikologis akibat kecemasan berlebihan terhadap perubahan iklim.

Psikiater sekaligus Rektor Pendiri Universitas Uskudar, Nevzat Tarhan, mengatakan kecemasan terhadap perubahan iklim merupakan respons yang wajar terhadap ancaman nyata. Namun, kondisi itu dapat menjadi masalah psikologis ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali terhadap masa depan.

“Kecemasan saat menghadapi ancaman adalah respons manusia yang normal, tetapi menjadi lumpuh dan tidak mampu menghasilkan solusi merupakan reaksi yang tidak sehat,” kata Tarhan kepada Anadolu.

Ia menjelaskan eco-paralysis ditandai dengan sikap apatis, kehilangan motivasi, energi yang rendah, dan ketidakpedulian.

Gejala lain yang dapat muncul meliputi gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, sulit berkonsentrasi, rasa bersalah, hingga kemarahan.

“Ini sangat berbahaya dan merugikan individu. Kondisi ini juga dapat menghalangi seseorang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Tarhan menyebut eco-paralysis sebagai salah satu bentuk depresi anhedonik yang ditandai menurunnya motivasi, energi, dan minat terhadap kehidupan.

“Orang akan menarik diri, mengisolasi diri dari dunia, dan kehilangan minat terhadap hidup. Ini juga termasuk salah satu bentuk depresi yang lebih sulit ditangani,” katanya.

Generasi muda dinilai paling rentan

Tarhan mengatakan dampak psikologis perubahan iklim paling banyak terlihat pada generasi muda.

Menurut dia, ketika anak muda menyaksikan langsung dampak perubahan iklim dan melihat kurangnya respons dari orang dewasa maupun para pengambil keputusan, mereka dapat terjebak dalam rasa putus asa dan pesimisme.

“Ketika harapan hilang, hubungan sosial melemah dan orang mulai membeku karena merasa bencana besar akan datang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai “sindrom dunia buruk”, yaitu keyakinan bahwa dunia terus memburuk dan masa depan terlihat suram.

Akibatnya, sebagian anak muda memilih menarik diri dari lingkungan, sebagian menjadi agresif, dan sebagian lainnya mengalami depresi.

Tarhan menilai remaja sangat rentan karena terus-menerus terpapar berita dan gambar bencana terkait iklim melalui media sosial serta platform digital lainnya.

“Jika keluarga tidak memberikan pendampingan yang tepat, anak muda akan merasakan dampak negatif dari paparan berita bencana secara jauh lebih intens,” katanya.

Paparan berita negatif yang berkepanjangan, lanjut dia, dapat memicu gangguan kecemasan, mati rasa emosional, hingga gangguan perhatian.

Membangun harapan melalui tindakan

Tarhan menyebut keputusasaan dan pesimisme sebagai “musuh terbesar otak” dan mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam siklus ketidakberdayaan.

“Ada masalah nyata, tetapi menyangkal atau meremehkannya bukanlah solusi. Di sisi lain, membesar-besarkan ancaman dan menjadikannya kecemasan berbasis identitas dapat memicu eco-paralysis yang kemudian berkembang menjadi gangguan kejiwaan,” ujarnya.

Ia menyarankan masyarakat belajar membedakan persoalan yang dapat mereka pengaruhi dengan hal-hal yang berada di luar kendali mereka.

Tarhan juga menekankan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan lingkungan dan inisiatif komunitas untuk mengurangi perasaan tidak berdaya.

“Orang perlu merasa bahwa mereka tidak sendirian,” katanya.

“Membangun hubungan sosial baru, menumbuhkan harapan, dan berinvestasi untuk masa depan melalui aksi bersama adalah langkah yang dapat dilakukan.”