Militer Israel serang Armada Global Sumud Flotilla yang menuju Gaza

Militer Israel dilaporkan mulai melakukan serangan dan intersepsi terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang tengah menuju Jalur Gaza.

Harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan tentara Israel terlihat berada di dekat salah satu kapal yang berlayar menuju Gaza. Rekaman keberadaan pasukan Israel di sekitar kapal tersebut juga disebut telah beredar.

Armada Global Sumud terdiri dari 54 kapal yang berlayar dari distrik Marmaris di pesisir Mediterania Turkiye pada Kamis lalu dalam upaya terbaru untuk menembus blokade Israel terhadap Gaza.

Blokade Israel terhadap Jalur Gaza telah diberlakukan sejak musim panas 2007 dan hingga kini masih menjadi sorotan internasional di tengah konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

