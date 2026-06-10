Piala Dunia 2026 catat sejarah baru dengan 48 peserta

Piala Dunia FIFA 2026 akan dimulai pada Kamis (11/6) sebagai edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus dan diikuti oleh 48 tim peserta dari berbagai belahan dunia

Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan 48 tim dan 104 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 akan dimulai pada Kamis (11/6) sebagai edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus dan diikuti oleh 48 tim peserta dari berbagai belahan dunia

Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dimulai pada Kamis (11/6), menandai sejarah baru sebagai edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus dan diikuti oleh 48 tim yang akan memainkan total 104 pertandingan.

Turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu akan dibuka dengan laga Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Mexico City pada 11 Juni dan berakhir dengan partai final di Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey, dekat Kota New York, pada 19 Juli setelah enam pekan kompetisi.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di 16 stadion yang tersebar di empat zona waktu berbeda. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bagi 78 pertandingan sepanjang turnamen.

Dari 16 stadion yang digunakan, Stadion Dallas menjadi yang terbesar dengan kapasitas 94.000 penonton, sedangkan Stadion Toronto menjadi yang terkecil dengan kapasitas 45.000 penonton.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 10 negara Afrika dan delapan negara Arab akan tampil di putaran final Piala Dunia. Maroko menjadi satu-satunya peserta yang berasal dari Benua Afrika sekaligus termasuk negara Arab.

Sebanyak 1.248 pemain dari 48 negara akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Dari jumlah itu, 357 pemain pernah masuk skuad Piala Dunia sebelumnya, sementara 891 pemain akan menjalani debut mereka di ajang tersebut.

Perbedaan usia lebih dari 25 tahun mewarnai daftar peserta. Kiper Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua dengan usia 43 tahun 162 hari, sedangkan pemain Meksiko Gilberto Mora menjadi yang termuda dengan usia 17 tahun 240 hari.

Sebanyak 22 pemain berusia di bawah 20 tahun dan tujuh pemain berusia di atas 40 tahun turut dipanggil ke turnamen. Selain itu, 22 pemain yang pernah menjuarai Piala Dunia kembali tampil pada edisi kali ini.

Rekor peserta dari Afrika

Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti 10 wakil Afrika setelah FIFA memperluas jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim.

Sepuluh negara Afrika yang lolos adalah Senegal, Maroko, Mesir, Ghana, Aljazair, Tunisia, Pantai Gading, Tanjung Verde, Afrika Selatan, dan Republik Demokratik Kongo.

Delapan negara Arab tampil

Untuk pertama kalinya pula, delapan negara Arab akan berlaga di putaran final Piala Dunia.

Negara-negara tersebut adalah Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Maroko, Qatar, Arab Saudi, dan Tunisia.

Sebagai perbandingan, Piala Dunia Rusia 2018 dan Qatar 2022 masing-masing hanya diikuti empat negara Arab, yang saat itu dianggap sebagai pencapaian besar.

Partisipasi Iran jadi sorotan

Keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 tetap menjadi perhatian di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

FIFA menolak permintaan Iran untuk memindahkan pertandingan fase grup mereka ke Meksiko atau Kanada dan menegaskan bahwa pertandingan tetap harus dimainkan sesuai jadwal di kota-kota tuan rumah di Amerika Serikat.

Empat negara debutan

Berkat bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, empat negara akan menjalani debut di Piala Dunia, yakni Tanjung Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan.

AS satu grup dengan Turkiye

Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat tergabung di Grup D bersama Turkiye, Paraguay, dan Australia.

Amerika Serikat, yang telah tampil 11 kali sejak Piala Dunia pertama pada 1930, lolos otomatis ke putaran final sebagai salah satu negara tuan rumah.

Biaya tinggi bagi suporter

Harga tiket, biaya akomodasi, perjalanan udara yang panjang, serta pengeluaran transportasi menjadi tantangan tersendiri bagi para suporter yang ingin menyaksikan turnamen secara langsung.

Keputusan FIFA menggelar turnamen di tiga negara Amerika Utara juga berpotensi membuat para pendukung harus menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan pesawat untuk mengikuti pertandingan tim mereka.

Stadion Mexico City ukir sejarah

Stadion Mexico City berkapasitas 83.000 penonton akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah laga pembuka Piala Dunia.

Stadion tersebut sebelumnya menggelar pertandingan pembukaan Piala Dunia 1970 antara Meksiko dan Uni Soviet yang berakhir 0-0 serta laga pembuka Piala Dunia 1986 antara Italia dan Bulgaria yang berakhir imbang 1-1.

Stadion yang menjadi saksi Pele mengangkat trofi Piala Dunia pada 1970 dan Diego Maradona mencetak "gol abad ini" pada 1986 itu akan kembali menjadi pusat perhatian saat menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan.